Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что администрация президента не просила своих сотрудников удалить переписки в телеграме из-за того, что во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Об этом Песков сказал 27 августа на брифинге для журналистов, его слова приводит телеграм-канал «Вы слушали маяк».

Чистить переписки — это полная глупость, это первое. Второе, государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности — и телеграм тоже. Поэтому мы в администрации [президента] в служебных целях ни один мессенджер не используем, потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики. Поэтому здесь никто никого ничего чистить не призывает.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, продолжают ли в Кремле использовать телеграм и просили ли сотрудников администрации почистить переписки. Журналист, задавая свой вопрос, отметил, что после задержания Дурова возникли опасения, что «может быть открыт доступ к серверам телеграма, включая переписки российских должностных лиц».

Телеграм-канал Baza сообщил 25 августа со ссылкой на источники, что власти поручили чиновникам различных ведомств, в том числе администрации президента, а также некоторым крупным бизнесменам удалить служебные переписки в телеграме. В тот же день российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что «все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать».

Российским чиновникам с 1 марта 2023 года запрещено пользоваться иностранными мессенджерами. В список запрещенных мессенджеров, который ведет Роскомнадзор, входят девять платформ, в том числе Telegram, WhatsApp и Viber. Госдума в июне 2023 года приняла закон, вводящий штрафы до 700 тысяч рублей для госслужащих за использование иностранных мессенджеров.

Полиция Франции задержала Павла Дурова 24 августа, когда он прилетел на частном самолете в Париж. Его задержали в рамках уголовного расследования, начатого 8 июля в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления. Дурова допрашивают следователи, срок его содержания под стражей продлили до 28 августа.

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