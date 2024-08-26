В результате российского удара по Украине повреждена Киевская ГЭС

Киевская ГЭС получила повреждения в результате массированного удара, нанесенного российскими войсками по территории Украины утром 26 августа.

Судя по кадрам, снятым после удара, поврежден машинный зал гидроэлектростанции и проезжая часть дамбы, сообщает УНИАН.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что на территории региона повреждены, в числе прочего, два энергетических объекта, не став уточнять, какие именно.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко, в свою очередь, заявил, что угрозы прорыва плотины Киевской ГЭС нет. «Разрушить ее ракетами невозможно», — написал он, добавив, что «россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники, не более».

Киевская ГЭС расположена на Днепре в нескольких километрах от Киева выше по течению. В конце 1990-х — начале 2000-х годов на этой станции, как и на других объектах Днепровского каскада, была проведена масштабная реконструкция.