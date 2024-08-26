В Омске на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв

Взрыв произошел на Омском нефтеперерабатывающем заводе днем 26 августа, сообщили местные издания Om1.ru и «Город 55» со ссылкой на очевидцев. Взрыв слышали в разных частях города.

В областном управлении МЧС России сообщили, что на улице Губкина возник пожар на площади 1000 квадратных метров. Спасатели получили сигнал в 14:45 по местному времени (11:45 мск)

В пресс-службе Омского НПЗ заявили, что на предприятии загорелось технологическое оборудование. «Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме», — заявили на заводе. Там добавили, что «возгорание под контролем».

Телеграм-канал Baza пишет, что на заводе взорвалась установка АВТ-11, предназначенная для разделения нефти на фракции и их последующей переработки.

Телеграм-канал «112» сообщает, что при взрыве пострадали два сотрудника НПЗ, они получили ожоги. В пресс-службе предприятия подтвердили эту информацию РБК. Пострадавшим оказали помощь на месте, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко написал в телеграм-канале, что «ситуация находится под контролем». «Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются», — добавил он.