Умер бывший тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон

Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон умер в возрасте 76 лет, сообщает «Би-би-си».

В январе 2024 года Эрикссон объявил, что ему диагностировали онкологическое заболевание в терминальной стадии и ему осталось жить не больше года.

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Свен-Йоран Эрикссон стал первым иностранным тренером в истории сборной Англии по футболу. Он возглавлял команду, в которой играли Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард, Уэйн Руни и Фрэнк Лэмпард, с 2001 по 2006 годы. За время его работы в сборной она участвовала в трех четвертьфиналах на чемпионатах мира и Европы.

За свою тренерскую карьеру Эрикссон возглавлял 12 клубов, включая английские «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», итальянские «Рому», «Фиорентину» и «Лацио». В общей сложности тренер выиграл 18 футбольных трофеев, в том числе чемпионаты Швеции («Гетеборг»), Португалии («Бенфика») и Италии («Лацио»). Эрикссон также руководил сборными Мексики, Кот-дʼИвуара и Филиппин.