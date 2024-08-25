В Москве, по данным СМИ, сотрудник банка вытолкнул жену с младенцем из окна 16-го этажа

Прокуратура Москвы сообщила, что утром 25 августа под окнами жилого дома на Красноказарменной улице обнаружили тела женщины и ребенка, которые получили травмы, характерные для падения с высоты. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале прокуратуры.

Российские телеграм-каналы Baza, Shot и Mash, близкие к силовым структурам, сообщили, что это произошло в жилом комплексе «Лефортово парк», расположенном на Красноказарменной улице. Утверждается, что женщину с ребенком из окна вытолкнул мужчина, который затем начал выбрасывать из квартиры вещи. На место приехали представители силовых и экстренных служб, двор оцепили.

Прокуратура сообщила, что в квартире остался мужчина 1985 года рождения. Его задержали. По данным прокуратуры, погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын, родившийся в 2023 году. Задержанному мужчине оказали медицинскую помощь.

По данным СМИ, задержанного зовут Александр Липатов. По версии Shot, до весны 2024 года он работал в Центробанке РФ, Mash называет его сотрудником некоего банка.

Mash утверждает, что Александр Липатов и его жена во время инцидента находились «под сильнодействующими веществами». Эта информация не подтверждена. После задержания Липатова увезли в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Возбуждено уголовное дело. По данным Mash, расследование ведут по статье об убийстве двух человек.