Преступник с ножом напал на посетителей городского фестиваля на западе Германии. Три человека погибли

Три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате нападения преступника с ножом на фестивале в городе Золинген на западе Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию. Пятеро пострадавших получили тяжелые ранения.

Нападение произошло вечером 23 августа на фестивале, посвященному 650-летию Золингена, который находится в 25 километрах от Дюссельдорфа. Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Ройл заявил, что преступник напал внезапно и наносил удары без разбора.

Нападавшему удалось скрыться. Полиция до сих пор его ищет.

Мэр Золингена Тим Курцбах написал, что этой ночью все жители города в «шоке, ужасе и большой печали». «Мы хотели все вместе отпраздновать день рождения нашего города, а теперь вынуждены оплакивать погибших и раненных», — добавил он.