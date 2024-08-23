Заключенные колонии в Волгоградской области захватили заложников. Убит сотрудник ФСИН

В колонии номер 19 в Волгоградской области заключенные захватили заложников, сообщают российские СМИ, включая РИА Новости и ТАСС, ссылающееся на ФСИН.

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. В нападении, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, участвовали как минимум трое заключенных.

По данным Baza, в заложниках оказались четыре человека. ФСИН подтвердила гибель одного сотрудника. Baza сообщает о трех погибших и как минимум двух раненых — сотруднике ФСИН и заключенном.

Baza пишет, что нападавшие заявили о принадлежности к ИГИЛ, но достоверность этой информации пока не подтверждена.

ФСИН заявила, что в ИК-19 «проводятся мероприятия по освобождению заложников», не став пока раскрывать иные подробности. Дорога к ИК-19 перекрыта, сообщил телеканал РЕН.

В июне шестеро заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В телеграм-каналах распространили видео с обращением захватчиков, в котором они назвали себя сторонниками ИГИЛ. Здание СИЗО штурмовал спецназ. Людей, которые захватили заложников. убили. Сотрудников ФСИН освободили.

Колония № 19 расположена в городе Суровикино. Это мужская исправительная колония строгого режима.