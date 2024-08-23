«Ведомости»: жители РФ с начала 2024 года потратили рекордную сумму на средства контрацепции

За первые шесть месяцев 2024 года жители России приобрели в аптечных сетях средства контрацепции на 19,3 миллиарда рублей, что стало рекордом как минимум за последние пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group.

Так, за аналогичный период годом ранее траты на контрацептивы составляли 16,7 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2022 г. — 17,2 миллиарда рублей.

В количественном выражении продажи средств контрацепции также растут, свидетельствуют данные опрошенных «Ведомостями» участников рынка. О росте сообщили как представители маркетплейсов, например, «Здравсити», где продаж противозачаточных таблеток увеличись на 22% за январь — июнь, так и аптечных сетей (в «36,6» реализация презервативов и противозачаточных таблеток в первом полугодии 2024 года увеличилась на 8 и 10% соответственно по сравнению с аналогичным периодом годом ранее).

Эксперты, опрошенные изданием, связывают рост продаж контрацептивов, в числе прочего, «с увеличением осведомленности» жителей России, в том числе молодежи, «в вопросах полового воспитания». Они также отмечают, что на продажах в денежном выражении сказывается рост цен на контрацептивы.

В свою очередь директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил изданию, что в связи с экономической ситуацией в стране россияне в первом полугодии продолжали откладывать рождение детей. Сейчас настроения, по его словам, «улучшаются, и люди вновь начинают планировать расширение семьи», в связи с чем он прогнозирует снижение продаж противозачаточных средств.

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