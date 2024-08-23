США ввели санкции против разработчика платежной системы «Золотая корона»

Министерство финансов США объявило 23 августа, что ввело санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в России и странах Азии, Европы и Ближнего Востока. Ограничения ввели из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

В , как обратило внимание издание Frank Media, попал «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Это материнская компания и разработчик платежной системы «Золотая Корона», отмечает The Bell.

Помимо «Золотой короны» в IT-группу ЦФТ входят процессинговый центр «КартСтандарт», обслуживающий банковские карты международных и российских платежных систем, а также межбанковская платформа интернет-банкинга Faktura.ru и система для оплаты услуг ЖКХ «Город».

Под санкции попало много компаний в сфере IT и кибербезопасности, в частности, MTS Red (структура МТС в сфере кибербезопасности) и разработчик платформы для сбора, хранения и анализа данных «Крибрум» Натальи Касперской.

Под санкции попали 34 россиянина, в том числе сын министра обороны РФ Павел Белоусов и гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Золотая корона» во время войны стала одним из главных каналов для перевода денег из России в другие страны.