В школьную программу в России добавили внеурочный курс «Семьеведенье». Детям решили прививать «брачность, многодетность, целомудрие»

Институт стратегии развития образования подготовил программу внеурочного курса «Семьеведенье» для учащихся пятых-девятых классов школ в России. Рабочая программа курса опубликована 20 августа в паблике образовательного портала «Единый урок» во «ВКонтакте». Внимание на публикацию 22 августа обратило издание «Верстка».

Авторы программы назвали целью курса «введение молодых людей в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия».

В рабочей программе курса сказано, что у школьников необходимо сформировать «традиционнные российские духовно-нравственные ценности», которые среди прочего помогут «решить демографические проблемы». Авторы курса считают, что «ценность семьи» в сознании школьников «зачастую девальвируется под воздействием негативного влияния элементов деструктивной идеологии» (какой именно, неясно).

Программа рассчитана на 34 занятия. Курс не будет обязательным для изучения, школьники смогут пройти программу во внеурочные часы.

С предложением ввести семьеведенье в школьную программу в ноябре 2023 года выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она предлагала сделать семьеведенье обязательным предметом, сообщало агентство РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в марте 2024 года, что семьеведенье станет внеурочным занятием и не войдет в число обязательных уроков.

Голикова рассказала в июне, что программу курса подготовят в июле, а обучение начнется в сентябре, писал «Коммерсант». В комментарии изданию сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий говорил, что учителям будет «нереально» подготовиться к занятиям за два месяца.