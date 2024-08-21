Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Он играл за команду 15 лет

Немецкий вратарь Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

«Каждый, кто знаком со мной, знает, что это решение далось мне нелегко. Я чувствую себя очень хорошо физически и, конечно, меня интересует чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. И все же после интенсивных и долгих разговоров с семьей и друзьями я пришел к выводу, что сейчас самое время завершить свою главу в сборной», — написал Нойер в своих соцсетях.

Вратарь поблагодарил всех сотрудников Немецкого футбольного союза, тренеров вратарей, партнеров по команде и болельщиков. «Мне нравилось носить футболку национальной сборной», — написал он.

38-летний Нойер дебютировал в основе сборной Германии в июне 2009 года. Он провел 124 международных матча. В 2014 году Нойер вместе со сборной стал чемпионом мира на турнире в Бразилии. В течение семи лет Нойер также был капитаном команды — до того момента, как сломал ногу в 2022 году. Ему пришлось пропустить остаток сезона, однако он успел восстановиться к домашнему чемпионату 2024 года.

На чемпионате Европы по футболу, который в этом году проходил в Германии, немецкая сборная добралась до четвертьфинала и вылетела с турнира, проиграв испанцам, которые в итоге стали чемпионами.

Нойер в прощальном посте назвал домашний чемпионат Европы «еще одним ярким событием», хотя, по его словам, этого было недостаточно для титула. «Тем не менее каждую секунду я чувствовал особую эйфорию и солидарность по всей стране. Давайте продолжим это!» — написал он.

На клубном уровне Нойер с 2011 года играет за мюнхенскую «Баварию», с которой он дважды выигрывал Лигу чемпионов и неоднократно — домашний чемпионат.