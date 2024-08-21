Джоан Роулинг удалила 27 твитов после жалобы алжирской боксерши Иман Хелиф. Писательница ничего не постит в соцсеть X уже почти две недели

Писательница Джоан Роулинг удалила из своего аккаунта в соцсети X (ранее твиттер) 27 постов и не публикует твиты с 7 августа. На это, в частности, обратил внимание американский активист Трэвис Экерс.

Роулинг упоминалась в жалобе, которую к соцсети X в середине августа подала олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф. Боксерша подверглась травле после того, как одна из соперниц на Олимпийских играх в Париже — итальянка Анджела Карини — отказалась продолжать поединок с ней и заявила, что ее «никогда не били так сильно». После этого в соцсетях начали писать, что Хелиф, , соревнуется с женщинами.

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Роулинг опубликовала фото плачущей Карини и стоящей рядом с ней Хелиф. Писательница сопроводила пост подписью, в которой, в частности, говорилось об «ухмылке мужчины, находящегося под защитой женоненавистнического спортивного истеблишмента и наслаждающегося страданиями женщины, которую он только что ударил в голову и чьи мечты он только что разрушил».

В жалобе, поданной Хелиф, также фигурировал Илон Маск, владеющий соцсетью X, он репостнул твит пловчихи Райли Гейнс, в котором говорилось, что «мужчинам не место в женском спорте», сопроводив его подписью «Абсолютно».

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