Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Певица и актриса Дженнифер Лопес обратилась в суд с просьбой расторгнуть ее брак с актером Беном Аффлеком. Первым о разводе сообщило издание TMZ, специализирующееся на новостях из жизни знаменитостей.

Иск о разводе, по данным TMZ, подан лично Лопес — без адвоката. Судя по документам, отмечает издание, Лопес и Аффлек не заключали брачный контракт. Актриса не претендует на финансовую поддержку со стороны Аффлека, следует из судебных документов, и не намерена сама оказывать ее бывшему мужу.

Актриса сообщила, что они с мужем разошлись 26 апреля 2024 года. Какую причину для расторжения брака указала Лопес в документах, TMZ не уточняет.

Иск о разводе был подан Лопес вскоре после двухлетней годовщины ее свадьбы с Аффлеком. Певица и актер, встречавшиеся в начале 2000-х, возобновили отношения в 2021 году, а 16 июля 2022 года заключили брак.

За последние несколько месяцев неоднократно появлялись сообщения о том, что Лопес и Аффлек расстались, разъехались и выставили на продажу дом, в котором жили вместе.

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