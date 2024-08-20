Уроженца Мелитополя приговорили к 18 годам по обвинению в подготовке взрыва автомобиля российского главы Крыма

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Игоря Корчинского, который, по версии следствия, готовил подрыв автомобиля российского главы Крыма Сергея Аксенова.

О приговоре Корчинскому сообщила Генпрокуратура. Карточка дела также есть на сайте суда. Первые четыре года осужденный должен будет провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил штраф в размере 350 тысяч рублей.

35-летнего Корчинского обвиняют в подготовке к совершению теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК), прохождении обучения в целях осуществления теракта (статья 205.3 УК) и в незаконном хранении оружия (пункт «в» части 3 статьи 222.1).

По версии обвинения, Корчинский обучался навыкам применения взрывных устройств под руководством сотрудника Службы безопасности Украины, а затем в июне 2023 года забрал из тайника в Симферополе взрывчатку, чтобы потом установить ее а автомобиле Аксенова. Признал ли он вину — неизвестно.

Росфинмониторинг внес Корчинского в перечень террористов и экстремистов. В нем указано, что он родился в Мелитополе Запорожской области.