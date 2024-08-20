Глава Роспотребнадзора: России не страшна оспа обезьян благодаря традиционным ценностям

Вспышка оспы обезьян не представляет опасности для России благодаря так называемым традиционным ценностям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Учитывая особенности путей распространения оспы обезьян, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание как заболевание эпидемическое не опасно.

Попова отметила, что в России налажена экосистема, которая «хорошо работает» и это «уже проверено». По ее словам, в стране ранее были зафиксированы три случая оспы обезьян — но их «своевременно выявили и не допустили никакого распространения».

Всемирная организация здравоохранения 14 августа объявила распространение обезьяньей оспы «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Вспышка болезни началась в Африке в сентябре 2023 года, 15 августа первый случай был зафиксирован за пределами континента — в Швеции. В общей сложности уже заболели 13,7 тысячи человек, 456 умерли.

В 2022 году в Африке также была вспышка оспы обезьян — она была вызвана менее опасной разновидностью вируса, чем нынешняя. ВОЗ сообщала, что в группе риска были мужчины, практикующие секс с мужчинами. Разновидность вируса, с которой связана новая вспышка, опасна для всех групп населения.

Читайте также

По миру распространяется новый опасный вариант вируса обезьяньей оспы. Что про него важно знать? И грозит ли нам новая пандемия?

Читайте также

По миру распространяется новый опасный вариант вируса обезьяньей оспы. Что про него важно знать? И грозит ли нам новая пандемия?