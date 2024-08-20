Два банка из Кыргызстана приостановили онлайн-переводы через подсанкционные российские банки

Кыргызстанские MBank и банк «Керемет» приостановили денежные переводы через мобильные приложения российских «Сбера», «МТС Банка» и «Т-Банка» (прежнее название — «Тинькофф»).

В сообщении на сайте банка «Керемет» говорится, что переводы в обоих направлениях приостановлены «на неопределенный срок». Это касается и переводов через оператора национальной платежной системы «НСПК». Причина приостановки не указана.

В MBank заявили, что с 16 августа входящие переводы осуществляются по рублевым реквизитам через банки, не подпадающие под санкции. В случае изменений в банке пообещали дополнительно уведомить клиентов. Сейчас это сообщение с сайта удалено (оно доступно в архиве), никаких других новостей о возобновлении переводов на сайте банка нет. При этом можно найти новость, датированную 17 августа, в которой также говорится, что денежные переводы в российские банки и обратно доступны только по реквизитам.

MBank входит в число крупнейших в Кыргызстане. По оценке экспертов, которую приводил «Коммерсант», на него приходилось до 60% переводов между Кыргызстаном и Россией.

Все три российских банка после начала полномасштабной войны в Украине попали под санкции США, Великобритании, Евросоюза и других стран. Ограничения против «Сбера» были введены в апреле 2022 года, когда его внесли в американский список , предполагающий блокировку всех активов и счетов в долларах США. «МТС Банк» попал в этот список в феврале 2023 года, «Т-Банк» — в июле этого же года.