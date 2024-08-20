Актера Майкла Мэдсена обвинили в домашнем насилии

Полиция округа Лос-Анджелес штата Калифорния ведет расследование в отношении американского актера Майкла Мэдсена, подозреваемого в домашнем насилии.

Как пишет «Би-би-си», 66-летнего актера задержали в ночь на 17 августа в его доме в Малибу после ссоры с женой Де Анной Мэдсен. Она заявила сотрудникам правоохранительных органов, что муж толкнул ее и выгнал из дома.

Позже Мэдсена освободили под залог в 20 тысяч долларов.

«Это было разногласие между Майклом и его женой, которое, как мы надеемся, разрешится положительно для них обоих», — заявил представитель актера изданию Variety.

Сам Мэдсен никак не комментировал обвинения в домашнем насилии.

Мэдсен наиболее известен по ролям в фильмах Квентина Тарантино. В частности, он снимался в картинах «Бешеные псы», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде».

Майкл и Де Анна Мэдсен женаты 28 лет. Для актера это третий брак. У пары трое сыновей, один из которых покончил с собой в 2022 году.