«Яндекс Маркет» будет взимать сервисный сбор с пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. Сбор будет фиксированным и составит 20 рублей за заказ. Как отмечает The Bell, это меньше процента от среднего чека на платформе.

В компании заявили, что направят полученные со сбора средства на расширение и поддержание технологической инфраструктуры.

Сервисный сбор, как утверждается, будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю. На первом этапе его введут для пользователей Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Постепенно количество городов будет расширяться.

«Новая газета» отмечает, что сбор уже включается в стоимость заказов на «Яндекс Маркете» пользователей из Москвы.

«Яндекс Маркет» — один из ведущих маркетплейсов в России. По данным ТАСС, к концу второго квартала 2024 года количество наименований товаров на площадке достигло 108 миллионов, количество активных продавцов на конец июня составляло 80,6 тысяч.

В июле российский «Яндекс» и нидерландская Yandex N.V. (теперь Nebius Group) завершили сделку по разделу компании. Об этой сделке «Медуза» сообщила одной из первых еще в 2022 году. После раздела компании основатель «Яндекса» Аркадий Волож продолжает самостоятельно развивать за рубежом ряд бизнесов. «Яндекс Маркет» развивается российской компанией.

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«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры

О разделе «Яндекса»

«Яндекс» объявил о разделе компании. Что известно о сделке, которую готовили 1,5 года Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском «Яндексе» получат новые акционеры