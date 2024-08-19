«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей — 20 рублей с каждого заказа
«Яндекс Маркет» будет взимать сервисный сбор с пользователей, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. Сбор будет фиксированным и составит 20 рублей за заказ. Как отмечает The Bell, это меньше процента от среднего чека на платформе.
В компании заявили, что направят полученные со сбора средства на расширение и поддержание технологической инфраструктуры.
Сервисный сбор, как утверждается, будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю. На первом этапе его введут для пользователей Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Постепенно количество городов будет расширяться.
«Новая газета» отмечает, что сбор уже включается в стоимость заказов на «Яндекс Маркете» пользователей из Москвы.
«Яндекс Маркет» — один из ведущих маркетплейсов в России. По данным ТАСС, к концу второго квартала 2024 года количество наименований товаров на площадке достигло 108 миллионов, количество активных продавцов на конец июня составляло 80,6 тысяч.
В июле российский «Яндекс» и нидерландская Yandex N.V. (теперь Nebius Group) завершили сделку по разделу компании. Об этой сделке «Медуза» сообщила одной из первых еще в 2022 году. После раздела компании основатель «Яндекса» Аркадий Волож продолжает самостоятельно развивать за рубежом ряд бизнесов. «Яндекс Маркет» развивается российской компанией.