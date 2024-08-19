В США умер телеведущий Фил Донахью, сообщает телеканал CNBC.

Донахью было 88 лет. Он умер дома в окружении семьи.

Fred Prouser / Reuters / Scanpix / LETA

Фил Донахью был одним из пионеров жанра ток-шоу. Его авторская программа «Шоу Фила Донахью», впервые вышедшая в эфир в 1967 году, была фактически первым дневным ток-шоу с участием аудитории в современном понимании. Программа просуществовала до 1996 года.

В конце 1980-х годов Донахью вместе с Владимиром Познером был ведущим телемостов США — СССР, которые стали одним из символов Перестройки и окончания холодной войны. В них жители двух стран рассказывали друг другу о своем быте. С октября 1991 по апрель 1996 года Познер и Донахью вели программу «Pozner & Donahue», которая выходила на канале CNBC.

Донахью 20 раз получал премии «Эмми» — десять раз как лучший ведущий ток-шоу и десять раз как автор лучшей программы в жанре ток-шоу. В марте 2024 года он получил Президентскую медаль Свободы — высшую гражданскую награду США.