Президент Украины назвал «создание буферной зоны» основной задачей операции ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 августа заявил, что главная задача операции ВСУ в Курской области — «создание буферной зоны на территории агрессора».

Кроме того, по словам Зеленского, украинские военные по всей линии фронта, в том числе и в Курской области, занимаются уничтожением «российского военного потенциала».

Президент Украины в вечернем обращении отдельно упомянул, что войска РФ наступают у Торецка и Покровска, но украинские военные, подчеркнул он, «делают все для сохранения позиций».

Зеленский также обратился к союзникам Украины с просьбой ускорить поставку военной помощи. «У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов», — подчеркнул президент Украины.

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