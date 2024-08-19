Генпрокуратура объявила «нежелательным» в России фонд Джорджа Клуни

Генеральная прокуратура России объявила «нежелательной» деятельность американской неправительственной организации Фонда Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice).

Ведомство заявило, что фонд проводит «работу, направленную на дискредитацию России». Организация поддерживает «покинувших страну лжепатриотов», а также участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций, утверждает Генпрокуратура.

«Прикрываясь гуманитарными идеями, „борцы за справедливость“ с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Фонд Клуни за справедливость основан в 2016 году юристкой Амаль Клуни и ее мужем, голливудским актером Джорджем Клуни. Официальная цель организации — «борьба за справедливость и требование ответственности за нарушения прав человека», особенно в авторитарных странах. Фонд работает более чем в 40 государствах по всему миру. Среди прочего, фонд Клуни занимается расследованием военных преступлений в Украине

Одно из дел, которые ведет Фонд Клуни

Фонд Клуни (тот самый, который основали Амалия и Джордж Клуни) попросил прокуратуру Германии расследовать преступления российских военных в Украине В заявлениях говорится о пытках и убийствах десятков людей

Одно из дел, которые ведет Фонд Клуни

Фонд Клуни (тот самый, который основали Амалия и Джордж Клуни) попросил прокуратуру Германии расследовать преступления российских военных в Украине В заявлениях говорится о пытках и убийствах десятков людей