Британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения его яхты у берегов Сицилии

Британский мультимиллионер Майк Линч пропал в результате крушения яхты у берегов Сицилии. Об этом сообщает The Telegraph.

56-метровая яхта Bayesian стоимостью 35 миллионов евро потерпела крушение в ночь на 19 августа у побережья города Портичелло в условиях смерча.

Всего на борту находились 22 человека, большинство из них — британцы. 15 человек были спасены проплывавшим мимо судном, тело одного погибшего нашли спасатели, Линч и еще пятеро официально объявлены пропавшими без вести.

59-летний Линч сделал себе состояние на программном обеспечении, СМИ называют его «британским Биллом Гейтсом». На пике в 2015 году Forbes оценивал его состояние в миллиард долларов.

На протяжении более десяти лет Линч судился с Hewlett Packard, которая после покупки его компании Autonomy в 2012 году обвинила бизнесмена и топ-менеджмент в подделке бухгалтерской отчетности. Из-за этого в 2018 году Минюст США предъявил Линчу обвинения в мошенничестве, в июне 2024 года по итогам суда Линч был полностью оправдан.