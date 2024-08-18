Умер Ален Делон

Французский актер Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет, пишет Le Figaro.

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Делон, родившийся 8 ноября 1935 года, на протяжении десятилетий был одним из самых известных в мире актеров.

В его фильмографии около 80 кинофильмов, включая «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард», «Черный тюльпан», «Бассейн» и «Месье Кляйн». Делон работал с таким режиссерами, как Лукино Висконти, Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Мельвиль, Микеланджело Антониони и Луи Маль.

Он также играл в сериалах, был режиссером и продюсером. Кроме того, Делон выпустил несколько музыкальных композиций, в основном дуэтов, в том числе «Paroles… Paroles…» с Далидой.

Ален Делон во время съемок фильма «Леопард» Giovan Battista Poletto / Reporters Associati & Archivi / Mondadori Portfolio / Getty Images

Его работы были отмечены многочисленными наградами международных кинофестивалей, французской национальной кинопремией «Сезар», американским «Золотым глобусом». Делон — кавалер ордена Почетного легиона.

В 2019 году после перенесенного инсульта Ален Делон сказал в одном из интервью, что он не против сделать эвтаназию.