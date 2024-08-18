Умер актер Борис Быстров. Его голосом говорили Гомер Симпсон и император Палпатин

Актер дубляжа Борис Быстров умер в возрасте 79 лет, пишет «Кинопоиск» со ссылкой на его жену Ирину Савину.

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Быстров дебютировал в кино в 1967 году в фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина», где сыграл главную роль. Он также снимался в фильмах «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и других, и играл в театре.

Более 30 лет Быстров занимался дубляжом, озвучивая зарубежные фильмы и мультфильмы для российского проката. Его голосом говорил, Гомер Симпсон, император Палпатин в «Звездных войнах», персонажи «Футурамы», Магнето в «Людях Икс», герои Майкла Кейна в «Темном рыцаре» и «Интерстелларе». Всего, согласно базе «Кинопоиска», Быстров озвучил 479 фильмов, сериалов и мультфильмов.