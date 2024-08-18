Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом

Владимир Путин вечером 18 августа прибыл в Баку с двухдневным визитом, сообщила пресс-служба президента РФ.

В программу государственного визита в Азербайджан входят переговоры Путина с Ильхамом Алиевым, в ходе которых «президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, в частности по тематике азербайджано-армянского урегулирования», заявили в Кремле.

«Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы», говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, а а также подписать ряд документов.

Предыдущий раз Путин посещал Баку в сентябре 2018 года, в апреле 2024 года Алиев приезжал в Москву.

Государственный — высший ранг зарубежного визита главы страны. С начала 2024 года Путин бы с государственными визитами в Узбекистане, КНДР и Вьетнаме. Кроме того, он посещал Китай, Беларусь и Казахстан с рабочими визитами, которые отличаются от официальных в том числе протоколом.