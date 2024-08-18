На Камчатке произошло сильное землетрясение

У побережья Камчатки 18 августа около 07:00 по местному времени (около 22:00 мск) произошло землетрясение магнитудой 7.0.

После землетрясения было распространено предупреждение об опасности возникновения цунами, но затем его отменили.

По данным регионального МЧС, все объекты жизнеобеспечения на Камчатке после землетрясения работают в штатном режиме.

Специалисты МЧС, цитирует «Интерфакс» заявление ведомства, уже осмотрели социально значимые и потенциально опасные объекты, учреждения образования, объект энергетики, тепло- и водоснабжения в Петропавловск-Камчатском и Вилючинске, Елизовском и Усть-Камчатском районах, а также в Мильковском округе.

Baza, в свою очередь, пишет, что из-за землетрясения пострадали 22 здания, в том числе инфекционная больница и роддом. Речь, как уточняется, идет о незначительных повреждениях.

За землетрясением, сообщило МЧС региона, последовала серия повторных толчков — афтершоков — магнитудой от 3.9 до 5.0. Ожидается, что афтершоки будут продолжаться еще несколько дней, рассказал ТАСС директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.