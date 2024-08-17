В московском метро на станции «Арбатская» сработала дверь взрывозащиты, которая предназначена для создания укрытия в случае ядерной атаки

На станции «Арбатская» Арбатско-Покровской (синей) ветки московского метро сработала дверь взрывозащиты. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».

Из-за инцидента был временно закрыт выход с «Арбатской» в сторону «Библиотеки имени Ленина». Примерно через час дверь была отрегулирована, и выход снова открыли.

Что стало причиной срабатывания двери, неясно.

Двери взрывозащиты (гермозатворы) предназначены для защиты жителей города в случае экстренных ситуаций — радиационного, химического или биологического загрязнения. Их стали устанавливать в московском метро во время холодной войны на случай потенциальной ядерной атаки.