В Приморском крае масштабное отключение электричества. Остались без света Владивосток и Находка, остановились поезда

В Приморском крае 16 августа произошло масштабное отключение электричества. Как объявила Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК), произошло «технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС». В ДРСК заявили, что произошло «замыкание оборудования сетей встроенной системы контроля (ВСК), сработала защита на блоке 1, 6, 3». «Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет», — заверило правительство региона.

Электроснабжение было прервано во Владивостоке, Находке и других населенных пунктах Приморья. Из-за отключения электричества прекратилась подача воды, возникли перебои в работе сотовой связи, больницы и критически важные объекты перешли на питание от резервных источников.

РЖД приостановила движение поездов в регионе. «В 10:15 (мск) на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру», — цитирует ТАСС сообщение железнодорожной компании.

К полудню по московскому времени электроснабжение в регионе постепенно начали восстанавливать. Так власти края сначала отчитались о возобновлении подачи электричества в Находке, а к 12:00 мск электричество появилось в некоторых районах Владивостока.

За час до сообщения о масштабной аварии в телеграм-канале Минэнерго вбыл опубликован пост «Надежное электроснабжение Приморского края» — он был посвящен проверке Приморской ГРЭС, отмечает «Медиазона». В день аварии правительство края отчиталось о проведенной совместно с ДСК «тренировки на случай аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи».