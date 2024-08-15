Американская актриса Джина Роулендс умерла 14 августа в своем доме в Индиан-Уэллсе в Калифорнии, сообщает BBC News. Актрисе было 94 года.

Джина Роулендс Marcocchi Giulio / Sipa / Vida Press

Джина Роулендс родилась в 1930 году в Висконсине. После переезда в Нью-Йорк она начала выступать на Бродвее. В 1958 году она дебютировала в кино, снявшись в фильме «Высокая цена любви».

Роулендс — лауреат четырех премий «Эмми» и двух премий «Золотой глобус». Роулендс дважды номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за участие в фильмах «Женщина под влиянием» (1974) и «Глория» (1980), в которых она снималась со своим мужем Джоном Кассаветисом. Совместные работы Роулендс и Кассаветиса считаются одним из самых важных для мирового послевоенного кино.

Роулендс известна по участию в фильмам «Другая женщина» (режиссер Вуди Аллен, 1988) и «Дневник памяти» (2004).

Актриса Джина Роулендс гуляет возле своего дома в Лос-Анджелесе в 1964 году Leo Fuchs / Getty Images

В фильме «Дневник памяти» Джина Роулендс сыграла роль пожилой Элли Гамильтон, у которой диагностировали деменцию. По сюжету фильма пожилой мужчина в доме престарелых читает ей дневник, в котором рассказывается об отношениях юноши и девушки из разных слоев общества. Фильм снял сын актрисы, режиссер Ник Кассаветис.

По данным Deadline, актриса ушла из кино в 2015 году. В том же году ей вручили почетный «Оскар».

Пять лет назад у Джины Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера, сообщил в июне 2024 года Ник Кассаветис в интервью Entertainment Weekly. «Я пригласил маму на роль пожилой Элли, и мы много говорили о болезни Альцгеймера, чтобы быть подлинными, и вот уже пять лет у нее болезнь Альцгеймера. Она в полной деменции. И это так безумно — мы жили этим, она играла это, и теперь это с нами», — говорил Кассаветис.

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