Новая Зеландия решила экстрадировать основателя крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома в США. Вашингтон добивается его выдачи 12 лет

Власти Новой Зеландии решили экстрадировать основателя файлообменника Megaupload Кима Доткома в США. Как сообщает Reuters, соответствующий ордер подписал министр юстиции Пол Голдсмит.

Голдсмит отметил, что власти дадут Доткому «небольшой период времени», чтобы он обдумал свои дальнейшие юридические шаги.

Сам Дотком, комментируя в соцсети икс решение о выдаче, назвал Новую Зеландию «послушной американской колонией в южной части Тихого океана».

Ким Дотком — основатель файлообменного сервиса Megaupload, существовавшего с 2005 по 2012 год. На пике популярности сайт входил в Топ-15 самых посещаемых порталов мира.

Megaupload, сервера которого находились в Гонконге, был закрыт по требованию правительства США, которое заявляло, что его деятельность нанесла правообладателям убытки в 500 миллионов долларов.

С 2012 года США добиваются от Новой Зеландии выдачи Доткома. В 2017 году суд постановил экстрадировать его. Дотком добился отмены конкретно этого решения в Верховном суде Новой Зеландии — но не полного запрета на экстрадицию.