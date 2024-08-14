В Москве произошел пожар в торговом центре «Рио». Огонь охватил несколько этажей

В торговом центре «Рио» на Большой Черемушкинской улице в Москве утром 14 августа произошел пожар, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РБК пишет, что огнем охвачены несколько этажей четырехэтажного здания. По предварительной информации МЧС, пострадавших нет.

Как сообщает телеграм-канал Baza, возгорание началось в районе фитнес-центра. На кадрах очевидцев виден густой черный дым. По предварительным данным, всех людей вывели из ТЦ. Baza заявила, что для тушения пожара готовят авиацию, но в МЧС это отрицают: «Необходимости привлечения авиации нет».

ТАСС сообщил в 9:10 утра, что, по информации оперативных служб, пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре. МЧС России сообщило в 9:37 утра, что пожарные локализовали пожар, тушение продолжается.