В Германии начали расследование из-за возможной диверсии на военной базе в Кельне. Военнослужащим приказали не пить водопроводную воду

В Кельне утром 14 августа закрыли казармы на базе вооруженных сил Германии, сообщает Der Spiegel. По информации издания, военная полиция и контрразведка расследуют возможную диверсию против вооруженных сил ФРГ.

Spiegel пишет, что на территории военной базы обнаружили загрязнение водопроводной воды. Военнослужащим и гражданским сотрудникам приказали «ни при каких обстоятельствах» не употреблять воду из водопровода. В казармы также запретили вход другим военным.

По данным источников издания, в казармы могли проникнуть посторонние, на одном из участков ограждения обнаружили дыру. В ночь на 14 августа возле ограждения заметили человека, который скрылся после того, как его увидели.

Издание также сообщает, что военная полиция получила информацию о проблемах с желудочно-кишечным трактом у нескольких человек.

Представитель Минобороны Германии подтвердил, что ведется расследование о попытке «проникновения на объект и диверсии». О возможных пострадавших в ведомстве отказались говорить, при этом территориальное командование пожелало «скорейшего и полного выздоровления представителям бундесвера, которые могли пострадать в связи с инцидентом», пишет Deutsche Welle.

В свою очередь газета Süddeutsche Zeitung сообщила о возможной диверсии на военной базе НАТО в Гайленкирхене на западе Германии. По информации издания, на которое ссылается DW, здесь также может идти речь о загрязнении питьевой воды.

База ВВС в Кельне — важный логистический узел в военной поддержке Украины со стороны ФРГ, отмечает Der Spiegel. Прошедшие обучение в Германии солдаты ВСУ, возвращаясь в Украину, вылетают из Кельна в Польшу. Всего на базе, граничащей с аэропортом Кельна, дислоцированы 4300 военных и 1200 гражданских служащих.

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