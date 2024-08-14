Ксения Разуваева покинула должность главы Росмолодежи

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке Ксении Разуваевой с поста главы Росмолодежи. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

На сайте Росмолодежи отмечается, что Разуваева написала заявление об увольнении по собственному желанию.

«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе», — написала Разуваева в своем телеграм-канале.

Временно исполняющим обязанности главы Росмолодежи назначен Денис Аширов, который до этого был заместителем Разуваевой.

Ксения Разуваева занимала пост главы Росмолодежи с 17 мая 2021 года. На момент назначения на эту должность ей было 30 лет. До этого она работала в команде первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Перед приходом в администрацию президента Разуваева возглавляла федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр» и отвечала в том числе за подготовку молодежных образовательных форумов, таких как «Территория смыслов на Клязьме» и «Таврида» в аннексированном Крыму.

Читайте также

Помните «Селигер», на котором собиралась вся провластная молодежь? Теперь таких форумов в 20 раз больше — и проходят они по всей стране Вот как устроена эта индустрия — и кто ее контролирует

Читайте также

Помните «Селигер», на котором собиралась вся провластная молодежь? Теперь таких форумов в 20 раз больше — и проходят они по всей стране Вот как устроена эта индустрия — и кто ее контролирует