Владимир Путин встретился с Махмудом Аббасом

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Палестинской национальной администрации ( ) Махмудом Аббасом. Переговоры проходят 13 августа в резиденции Путина в Ново-Огарево, сообщается на сайте Кремля.

В ходе переговоров, как заявила администрация Путина, стороны намерены обсудить «актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», а также обменятся «мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа».

В начале переговоров, как сообщает РИА Новости, Путин сказал, что происходящее в секторе Газа не остается без внимания России, несмотря на войну в Украине. «Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине — безусловно, не остается без внимания», — заявил Путин.

Путин добавил, что российские власти «с большой болью и тревогой наблюдают за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине», следует из видео, опубликованного в телеграм-канале Кремля. «Прежде всего, конечно, переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и в основном, главным образом, это женщины и дети», — сказал Путин.

Махмуд Аббас, в свою очередь, поблагодарил Россию за «занятую позицию по палестинскому вопросу» и назвал РФ «одним из самых дорогих друзей палестинского народа», пишет ТАСС.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас прибыл с визитом в Москву 12 августа, сообщил накануне заместитель главы МИД Михаил Богданов. Аббас помимо Путина планирует встретиться с арабскими послами.

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