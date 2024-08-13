Прокуратура подала иск в суд с требованием запретить распространять на территории России видеоигру Last Train Home («Последний поезд домой»).

В иске, который цитирует глава объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева, говорится, что игра «способна противостоять традиционным ценностям» российского общества и создает у детей «ощущение ложности подаваемой информации из различных источников», а также чувство, что им «приказывают совершать жестокие игровые действия».

Также прокуратура заявляет, что игра возбуждает ненависть и вражду к власти РФ и военнослужащим Красной Армии времен Гражданской войны. В иске утверждается, что Last Train Home содержит ложные сведения о деятельности госорганов и должностных лиц в период Гражданской войны в России, и формирует к ним негативное отношение, а также отрицает исторические факты и героизирует представителей Чехословацкого корпуса. Это, как заявляет прокуратура, может причинить вред психическому и социальному здоровью и развитию детей.

Прокуратура требует запретить игру по ссылке в сервисе Steam. Иск зарегистрировал Октябрьский районный суд Петербурга. Когда он будет рассмотрен, не уточняется.

Релиз игры Last Train Home, разработанной чешской студией Ashborne Games, состоялся 28 ноября 2023 года. Действие игры происходит во время Гражданской войны начала XX века в России. По сюжету герой управляет поездом с группой солдат Чехословацкого корпуса, которым, чтобы вернуться домой, нужно пересечь Россию с запада на восток и при этом столкнуться с Красной Армией.