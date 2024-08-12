Лукашенко предложил ввести уголовную статью о насилии или угрозе в отношении президента, прекратившего свои полномочия

Александр Лукашенко предложил добавить в уголовный кодекс новую статью об ответственности за насилие или угрозу в отношении президента Беларуси после его ухода с поста, обратило внимание «Зеркало».

Предлагаемые изменения опубликованы на национальном правовом интернет-портале Беларуси. Статья под номером 366.1 предусматривает, что насилие или угроза в отношении президента — в том числе прекратившего исполнение своих полномочий — наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

При этом прекращение полномочий, как следует из формулировок, может быть связано не только с окончанием срока, но и с досрочной отставкой, а также с неспособностью занимать пост по состоянию здоровья.

Кроме того, отмечает «Зеркало», Лукашенко предложил дополнить статьи кодекса о клевете на президента (367) и оскорблении президента (368). В них также предлагается добавить формулировку о президенте, прекратившем исполнение своих полномочий.

Проект, в котором предлагается еще ряд изменений в уголовный кодекс, Лукашенко внес в парламент в начале августа, сообщало госагентство «Белта».

Лукашенко занял пост президента Беларуси в 1994 году. Ближайшие президентские выборы назначены в стране в 2025 году, Лукашенко пока не давал ответа на вопрос, будет ли он в них участвовать. В феврале 2024-го он заявил, что пойдет на выборы, 5 марта пояснил, что его неправильно поняли. «Все будет зависеть от того, как мы подойдем к этим выборам», — сказал он.

10 августа на встрече с жителями агрогородка Лукашенко призвал белорусов «привыкать к тому, что президент будет другой». «Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — сказал он, добавив, что, прежде чем уйти, должен оставить «мирную, спокойную страну».