Google полностью отключил монетизацию контента для российских пользователей

Google решил полностью остановить в России работу рекламной сети AdSense, позволявшей размещать блоки контекстной рекламы на сайтах.

В письме, полученном пользователями от Google Payments, говорится, что все аккаунты в AdSense, страной местоположения которых указана Россия, будут деактивированы. «Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты», — цитирует письмо профильное издание CNews.

В начале марта 2022 года Google уже отключил возможность создания новых аккаунтов из России и приостановил работу действующих аккаунтов. Нынешнее решение «Роскомсвобода» называет «продолжением уже начатой политики ограничений» и отмечает, что для многих российских блогеров и владельцев сайтов оно станет серьезным ударом по доходам, поскольку Google AdSense был одной из самых популярных платформ для монетизации контента.