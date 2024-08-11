В Турции разблокировали Instagram после того как соцсеть спустя девять дней согласилась сотрудничать с властями

В Турции начали снимать блокировку Instagram по итогам переговоров с представителями соцсети, пообещавшими удовлетворить требования властей.

О разблокировке соцсети сообщил 10 августа министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. Он заявил, что с 21:30 блокировка, продолжавшаяся девять дней, будет снята — после того, как представители Instagram пообещали удовлетворить требования властей, особенно относительно нарушений в области , и вместе работать над цензурой, налагаемой на пользователей.

«С самого начала мы хотели, чтобы платформы социальных сетей уважали законы республики», — добавил Уралоглу.

Проект Netblocks, отслеживающий доступность ресурсов по всему миру, зафиксировал постепенное восстановление Instagram у турецких провайдеров.

Блокировка Instagram, как пишет Reuters, вызвала протесты со стороны пользователей и малого бизнеса. По данным сервиса Statista, которые приводит агентство, Турция с 57 миллионами пользователей Instagram занимает по этому показателю пятое место в мире после Индии, США, Бразилии и Индонезии.

Доступ к Instagram в Турции заблокировали 2 августа. Это решение, как сообщали турецкие издания, было связано с тем, что соцсеть, в свою очередь, блокировала посты пользователей, в которых они выражали соболезнования по поводу убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. За день до этого глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил действия Instagram, назвав их попыткой цензуры.