В Москве 15-летние подростки угнали машину каршеринга и врезались в дом, один из них погиб

На юго-западе Москвы 15-летний подросток на машине каршеринга въехал в стену жилого дома. Еще один 15-летний подросток, находившийся в машине, погиб, остальные пассажиры пострадали и были доставлены в больницы.

По данным Следственного комитета Москвы и московской прокуратуры, авария произошла в районе Южнобутовской улицы. Находившийся за рулем подросток не справился с управлением и врезался в дом, а затем сбежал с места ДТП.

По данным СК, в больницы были доставлены еще двое подростков. В прокуратуре утверждают, что госпитализированы трое несовершеннолетних пассажиров, в том числе 2008 и 2011 годов рождения.

В СК заявили, что личность водителя установлена, это 15-летний житель Москвы. В ближайшее время его доставят на допрос в следственный отдел. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть (пункт «б» части 4 статьи 264 УК).

По данным телеграм-канала Baza, подростки смогли арендовать машину, войдя в чужой аккаунт. Сначала они несколько часов ездили по району, а затем, по данным приложения, разогнали автомобиль до 145 км/час — и в этот момент водитель не справился с управлением.