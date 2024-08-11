Под Киевом обломки российской ракеты упали на частный дом, погибли отец с сыном

В Броварском районе Киевской области обломки сбитой российской ракеты упали на частные жилые дома, спасатели извлекли из-под завалов тела 35-летнего мужчины и его четырехлетнего сына, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Кроме того, тяжелые травмы получили еще три человека, среди которых 13-летний ребенок. В Национальной полиции Украины уточнили, что пострадавшие — 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Также полиция зафиксировала повреждения восьми домов и четырех транспортных средств.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на дом упал беспилотник «Шахед». По данным Киевской городской военной администрации, в ночь на 11 августа российские войска запустили в направлении города баллистические ракеты и несколько десятков ударных дронов. Ракеты самого Киева не достигли, но удар на себя принял пригород, сообщили в военной администрации. Все запущенные беспилотники были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко в районе часа ночи сообщал, что в Киеве работает ПВО и призывал жителей оставаться в укрытиях.