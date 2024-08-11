Глава Курской области сообщил о заходе украинской диверсионной группы в Беловский район. По его словам, ситуацию «удалось стабилизировать»

10 августа на территорию Беловского района Курской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, российским военным «удалось ситуацию стабилизировать» и сейчас никаких боевых столкновений в Беловском и соседнем Обоянском районах области нет.

О заходе украинской ДРГ также рассказал глава Беловского района Николай Волобуев. Он записал видео с центральной площади слободы Белой, административного центра района, в котором заявил, что заход украинской ДРГ создал «очень много суматохи и паники», а сложившуюся ситуацию назвал «стабильной, но очень напряженной».

И Смирнов, и Волобуев призвали жителей, которые хотят добровольно выехать из района, обращаться в администрацию. Волобуев посоветовал людям, уже покинувшим район, оставаться в «тех местах, куда они прибыли».

Беловский район находится южнее Суджанского, ставшего основной точкой входа ВСУ на территорию России. С одной стороны Беловский район примыкает к украинской границе, с другой (южной) — к Белгородской области.