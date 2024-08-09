В Бразилии разбился пассажирский самолет. На борту находились более 60 человек

Пассажирский самолет потерпел крушение в в муниципалитете Виньедо в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает Globo.

Турбовинтовой самолет ATR 72 принадлежал авиакомпании Voepass Linhas Aéreas и выполнял внутренний рейс 2283 из Каскавела (штат Парана) в аэропорт Гуарульюс (штат Сан-Паулу).

На борту самолета находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Информации о погибших или пострадавших не поступало.