ЧВК Вагнера предложила отправиться в Курскую область и «развернуться в боевые порядки»

Бойцы ЧВК Вагнера заявили о готовности отправиться в Курскую область, где с 6 августа ведут наступление подразделения Вооруженных сил Украины. Заявление совета командиров группировки появилось днем 9 августа в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», связанном с ЧВК.

«С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы Родины, помогать процветанию России и защищать русский народ. И мы готовы за это стоять до последней капли крови. Мы заявляем следующее: наши силы готовы прийти на помощь Родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда», — говорится в посте.

Накануне «военкор» Егор Гузенко под псевдонимом «Тринадцатый», близкий к ЧВК Вагнера, сообщал, что наемники уже отправились в Курскую область. Эту информацию в беседе с RTVI подтвердил один из бойцов группировки в беседе, добавив, что «вагнеровцев» перебрасывают из Мали.

Украинские войска 6 августа вошли в Курскую область и закрепились в приграничной зоне. В Минобороны РФ заявляли, что российские войска остановили продвижение ВСУ вглубь России. В то же время российские провоенные телеграм-каналы утверждают, что ВСУ продолжают продвигаться вглубь региона и уже заняли окраины города Суджа. В Курской области на фоне наступления ВСУ 9 августа объявили чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.

ЧВК Вагнера принимала активное участие в российском вторжении в Украину, вербуя наемников на войну среди заключенных колоний. В частности, «вагнеровцы» участвовали в захвате Бахмута в Донецкой области. В июне 2023 года основатель ЧВК Евгений Пригожин поднял вооруженный мятеж: подразделения наемников вошли в Ростов-на-Дону и проехали несколько сотен километров «маршем справедливости» в сторону Москвы. Через сутки Пригожин прекратил мятеж. Спустя два месяца частный самолет Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе сам Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин (Вагнер). Некоторые подразделения ЧВК вновь отправились в качестве наемников в Африку.

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