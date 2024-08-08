В Екатеринбурге полиция задержала мигрантов на уличном рынке. Участвовавшие в рейде «дружинники» сказали покупателям, что теперь можно брать фрукты бесплатно

В Екатеринбурге полиция совместно с представителями администрации провела рейд на уличном рынке на улице Пехотинцев, где мигранты торговали фруктами, сообщает местный портал 66.ru.

Вместе с чиновниками и силовиками в рейде участвовали активисты, которых портал называет «дружинниками» и членами . После того, как нескольких продавцов задержали и прилавки с фруктами остались пустыми, они разрешили местным жителям брать товар бесплатно.

«Сказали, что продавец убежал и не хочет идти в армию или, может, на воинский учет встать — значит, он, получается, нелегально здесь находится», — пояснила одна из женщин, бравших фрукты. На вопрос журналиста, оставит ли она деньги за товар, женщина ответила, что нет, потому что им «разрешили». 66.ru пишет, что все это время рядом стояли полицейские, которые не вмешивались.

Только после того, как журналисты начали спрашивать покупателей, понимают ли они, что это воровство, «дружинники» стали убеждать людей не брать фрукты, пишет E1. Товар, оставшийся без присмотра, вскоре перетащил в машину торговца подошедший пожилой мужчина.

В районном УМВД информацию о том, что в присутствии полицейских совершались кражи, не соответствуют действительности. «Об итогах рейда пока говорить преждевременно, мероприятие продолжается», — добавили в УМВД.

По данным 66.ru, в ходе рейда задержали девятерых продавцов. Местный портал E1 пишет, что силовики проверили около 10 торговцев. У одного из них срок нахождения в России истек 5 августа, другие нарушали правила торговли, и на них составляют протоколы и опрашивают.

По словам местных жительниц, мигранты торгуют на уличном рынке с мая. Замглавы района Дмитрий Погорелов заявил, что местные жители регулярно жаловались на незаконную торговлю.