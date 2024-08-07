Илон Маск объявил «войну» компаниям, которые отказались от рекламы в Х. Соцсеть подала иск из-за «незаконного бойкота» рекламодателей

Соцсеть Х миллиардера Илона Маска подала иск в суд на Глобальный альянс ответственных медиа ( ), Всемирную федерацию рекламодателей ( ) и отдельные компании из-за «незаконного бойкота» платформы со стороны рекламодателей, сообщила гендиректор X Линда Яккарино.

Яккарино опубликовала открытое письмо рекламодателям, в котором объяснила суть претензий Х. Гендиректор также уточнила, что помимо объединений рекламодателей ответчиками по иску стали Unilever и Mars, а также американская аптечная сеть CVS Health. По ее словам, «незаконное поведение» этих организаций и их руководителей обошлось X в «миллиарды долларов».

В письме Яккарино ссылается на доклад возглавляемого республиканцами комитета Палаты представителей по вопросам судопроизводства в США. В нем утверждается, что GARM и ее члены «сговорились» бойкотировать Twitter, впоследствии ставший Х, после того, как платформу купил Маск. Таким образом, решил комитет, участники «сговора» ограничили выбор потребителей в нарушение антимонопольного законодательства.

Соучредитель GARM Роб Раковиц отверг эти заявления, отмечает Financial Times. Он и другие члены объединения настаивают, что бренды имеют право сами решать, где размещать рекламу.

Гендиректор Х утверждает, что от «незаконного бойкота» пострадала не только соцсеть, но и ее пользователи. «Люди страдают, когда подрывается рынок идей и одни точки зрения не финансируются по сравнению с другими в рамках незаконного бойкота», — говорится в обращении.

«Два года мы пробовали мир, теперь — война», — написал Маск в Х. Он также призвал другие компании, которых «систематически бойкотируют рекламодатели», подать иск в суд.

Вскоре после призыва к иску Х присоединился канадский видеохостинг и облачная система хранения Rumble, назвав GARM «заговором» с целью «бойкота рекламодателей Rumble и других компаний».

Разногласия между рекламодателями и соцсетью Х (бывший Twitter) начались после того, как Илон Маск купил платформу в 2022 году. В частности, на фоне смягчения политики модерации рекламодатели были обеспокоены возможным распространением ненависти и токсичного контента на платформе, а также тем, что Маск публично критиковал компании, сократившие расходы на рекламу в Х. В ноябре 2023 года Apple, IBM, Disney и голливудские студии отказались от рекламы в соцсети после самого Маска о евреях.

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