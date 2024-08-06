В аэропорту Екатеринбурга произошла давка из-за шутки про бомбу. Двое пострадали

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла давка в зоне паспортного контроля, пострадали два человека, пишет местный портал E1.ru.

По словам одной из очевидиц, в зоне прибытия было душно, дети падали в обморок от духоты, и в этот момент кто-то закричал «Бомба», после чего люди побежали к выходу. Еще один свидетель рассказывает, что кто-то лопнул пакет, и этот звук стал причиной начала давки. «Послышались хлопки и крики людей, что „стреляют“», — рассказала еще одна туристка.

В Кольцово подтвердили информацию о давке и заявили, что пассажиры скопились в зоне пограничного контроля из-за того, что самолеты отклонились от расписания, «а потом кто-то из людей стал паниковать».

По словам сотрудников аэропорта, два человека упали и получили травмы. Им оказали помощь в здравпункте. Порядок в зоне паспортного контроля был восстановлен в течение нескольких минут, добавили в Кольцово.