Суд в США признал Google монополистом в области онлайн-поиска

Федеральный судья Окружного суда Колумбии в США постановил, что компания Google действовала незаконно для того, чтобы сохранить монополию на рынке онлайн-поиска.

«Google — монополист, и он действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию», — говорится в решении судьи Амита Мехты.

Иск против компании подало в суд в 2020 году министерство юстиции США. Google обвинили в нарушении антитрастового законодательства. Судья постановил, что материнская компания Google Alphabet Inc выплатила 26 миллиардов долларов другим технологическим гигантам за то, чтобы сделать свою поисковую систему опцией по умолчанию в их смартфонах и браузерах, фактически не позволяя конкурентам добиться успеха на рынке.

Представители компании в суде настаивали на том, что «Google побеждает, потому что он лучше» и утверждали, что пользователи предпочитают искать в Google, потому что считают это полезным.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал победу над Google в суде «исторической». «Ни одна компания, какой бы крупной и влиятельной она ни была, не стоит выше закона», — сказал он.

Это решение, как пишет The New York Times, сильно повлияет на другие антимонопольные иски правительства — например, в отношении Apple, Amazon и Meta. Последнее антимонопольное решение против технологической компании было принято в отношении Microsoft более 25 лет назад — в 1998 году. Кроме того, признание монополии Google может стать началом конца власти больших технологий, отмечает NYT.

Решение о мерах в отношении Google судья примет в ближайшие месяцы. Компанию могут вынудить изменить методы работы или продать часть бизнеса.