Общественные организации Северной Осетии призвали главу республики раскрыть число погибших на войне и запретить призыв представителей коренного народа
Более 10 общественных организаций Северной Осетии в открытом обращении к главе республики Сергею Меняйло потребовали раскрыть число погибших на войне с Украиной жителей и запретить призывать на фронт представителей осетинского народа, чтобы остановить убыль коренного населения.
Текст обращения опубликован в телеграм-канале Alanya Today Ossetia и на странице одного из его авторов, директора Института национального развития имени Царазон Ас-Багатара и главы организации «Круглый стол Алания», Хадзымата Дзанайты.
Авторы пишут, что в июле на главной площади Владикавказа в течение недели проходило «карнавальное празднество», недопустимое, когда на войне гибнут жители. «Разве в условиях, когда над Россией нависла смертельная угроза физического уничтожения, а осетинский народ вымирает прогрессирующими темпами, республика находится в нижней части общероссийского социально-экономического рейтинга, допустимы подобного рода „массовые гулянья“? Непонятно, какие Победы вы празднуете», — говорится в обращении.
Его авторы призвали Сергея Меняйло выполнить три условия:
- довести до жителей сведения о количестве погибших на войне в Украине граждан республики;
- объявить недельный траур по погибшим (по предварительным оценкам, это около 1000 человек, пишут авторы обращения);
- обратиться к Владимиру Путину с «обоснованным предложением» о запрете призыва представителей осетинского народа и досрочной демобилизации тех, кто уже на фронте.
«В 1944 году подобное решение было принято руководством СССР с целью сохранения генофонда немногочисленных народов, понесших в ходе военных действий значительные людские потери», — поясняют свое требование о запрете призыва авторы обращения.
В декабре 2023 года общественные организации Северной Осетии (практически в том же составе) обращались к народу Алании с призывом объединяться в союзы, советы и общественные организации, чтобы противостоять дискриминации осетин. В этом же обращении авторы критиковали руководство республики за бездействие, когда «вокруг России стягивается огненное кольцо прозападно настроенных сил» и выступали за то, чтобы ускорить процесс вхождения Южной Осетии в состав России.
По информации «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», которые ведут подсчет потерь российской армии по открытым данным, на фронте погибли более 530 жителей Северной Осетии. Эти цифры, как отмечают журналисты, гораздо ниже реальных, поскольку далеко не о каждой смерти становится известно публично.