«Какой-то судебный фаст-фуд: приговор за два часа». Журналисту Дмитрию Колезеву заочно дали семь с половиной лет за «фейки» об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи с половиной годам лишения свободы журналиста Дмитрия Колезева. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

Колезева признали виновным в распространении «фейков» об армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Прокуратура требовала для журналиста восемь лет заключения. Поводом для возбуждения дела стали стали видео на ютьюб-канале журналиста и публикации о массовом убийстве в Буче.

На вынесение решения суду потребовалось одно заседание. «Я думал, это хоть пару дней тянется, а там, оказывается, прямо какой-то судебный фаст-фуд: получи приговор за два часа», — прокомментировал приговор сам Колезев.

Дмитрий Колезев — бывший главный редактор Republic и основатель екатеринбургского издания Itʼs My City.

В ноябре 2022 года Минюст России признал Колезева «иноагентом».