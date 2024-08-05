Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов 5 августа упал на 12,4% — до отметки 31 458,42 пункта. Об этом сообщает издание Nikkei Asia. Как отмечает Associated Press, на минимуме Nikkei 225 упал на 13,24% — это максимальное падение с 20 октября 1987 года, когда индекс потерял 3836,48 пункта (14,9%).

Падение произошло и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, передает BBC News. В частности, тайваньская биржа Taiex и южнокорейский индекс Kospi упали более чем на 8% каждый.

Основной фондовый индекс Индии — Nifty 50 — упал на 2,8%, гонконгский Hang Seng Index — на 2,5%, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,6%.

На фоне падения азиатских рынков индекс Мосбиржи упал на 1,85% в начале торгов 5 августа, опустившись до 2845,47. В прошлый раз на таком уровне российский рынок торговался более года назад — 10 июля 2023 года.

Как отмечает Bloomberg, падение фондового рынка Японии продолжается уже третий день на фоне повышения процентных ставок Банком Японии и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Еще одним фактором стали экономические данные из США. 2 августа была опубликована статистика, из которой следует, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 114 тысяч человек, что стало одним из самых слабых показателей с начала пандемии. Кроме того, безработица в Штатах увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3%.

Старший аналитик Nomura Securities Нака Матсузава заявил, что иностранные инвесторы продают японские акции «на опасениях, что в США приближается рецессия». «Падение вызвано не специфичными для Японии причинами, просто рынки пытаются нащупать дно», — сказал он в комментарии Nikkei Asia.